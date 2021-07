Richard Groenendaal nieuwe ploegleider Pauwels Sauzen - Bingoal

De Nederlander Richard Groenendaal (49) wordt de nieuwe ploegleider bij Pauwels Sauzen - Bingoal. Hij volgt Gianni Meersman op, die verhuist naar Alpecin - Fenix.

Groenendaal is een ex-wereldkampioen veldrijden die na zijn actieve carrière onder andere het continentale team van Rabobank onder zijn hoede had, maar ook werkte voor Seg Racing Academy en het vrouwenteam van Boels - Dolmans. Recentelijk was hij vooral actief binnen de neutrale service van Shimano én profileerde hij zich als gewaardeerd analist voor Telenet. De Nederlander zal zich bij het team van Jurgen Mettepenningen vooral over de senioren ontfermen, met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout als uithangborden. De komst van Groenendaal wordt eerstdaags bekendgemaakt.(gvdl)