Het lijkt erop dat de aanslag op Peter R. de Vries een opdracht was van drugsbaron Ridouan Taghi. Zijn advocate, Inez Weski, maakte ook bij ons een onvergetelijke indruk tijdens het Aquino-proces. Wie is die vrouw, die 400 euro per uur vraagt en bij haar eerste bezoek aan Hasselt meteen het gerechtsgebouw verfoeide?