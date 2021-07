Vorig jaar won Team Sunweb drie ritten in de Tour. Halverwege deze Tour eindigde geen enkele renner van de ploeg in de top vijf. Naast de sportieve malaise, is er ook extra-sportief rumoer. Tiesj Benoot gaf op. Ilan Van Wilder wil zijn contract ontbinden en ook Soren Kragh Andersen rijdt rond met een gezicht op onweer.