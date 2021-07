Het kan dus toch. Een klassieke renner zonder de superkracht van Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe die een Tourrit wint. Nils Politt (BORA-hansgrohe) was in Nîmes de sterkste van een kopgroep van dertien en doet waar Oliver Naesen, Jasper Stuyven en co. al jaren van dromen.