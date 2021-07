Lisa Klein wint proloog en is eerste leidster in Baloise Ladies Tour

Lisa Klein (Canyon/SRAM) heeft donderdag in het Nederlandse Utrecht de avondproloog van de Baloise Ladies Tour (WE 2.1) op haar naam gebracht. De 24-jarige Duitse, de laatste eindwinnares van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers, mocht als allerlaatste van start gaan en maakte haar favorietenrol waar. Zij klokte na 3,8 kilometer af in een tijd van 5:11. Dat was net twee seconden sneller dan de Britse Anna Henderson en acht seconden sneller dan haar Duitse teamgenote Hannah Ludwig. De 20-jarige Britt Knaven was de beste Belgische met een tijd van 5:29, goed voor een 18e plaats. Lisa Klein is meteen ook de eerste leidster van de Baloise Ladies Tour

Het was de Italiaanse Letizia Paternoster, als vierde renster gestart, die met 5:25 meteen een eerste richttijd neerzette. De Duitse Mieke Kröger deed daar snel vijf seconden van af. De Britse Anna Henderson klokte niet veel later af in een tijd van 5:13 en mocht plaatsnemen op de hot seat. De Duitse Hannah Ludwig kwam met 5:19 dicht in de buurt van de beste tijd van dat moment.

Vijfvoudig Belgisch kampioen tijdrijden van 2014 tot en met 2018, Ann-Sophie Duyck, moest genoegen nemen met een tijd van 5:30. Dat was niet goed genoeg voor de beste Belgische prestatie, want deze werd neergezet door Britt Knaven (5:29).

De Poolse Katarzyna Niewiadoma kwam binnen na 5:23 en deed dus 10 seconden langer over het traject dan Henderson, op dat moment goed voor een vierde plaats. De Nederlandse Lieke Nooijen deed met 5:22 beter dan de Britse Alice Barnes, die enkele honderdsten sneller was dan Niewiadoma. Nooijen en Amber van der Hulst werkten de 3,8 kilometer af in dezelfde tijd (5:22), goed voor een gedeelde vijfde plaats. Ook de rest van het deelnemersveld beet de tanden stuk op de 5:13 van Henderson, tot Lisa Klein met het rugnummer 1 van start ging. De Duitse dook met twee seconden onder de tijd van de Britse en won zo net als in de vorige editie de proloog van deze ‘Ronde van de Lage Landen’.

Vrijdag mag Lisa Klein de eerste rit in lijn van deze Baloise Ladies Tour aanvatten in de blauwe leiderstrui. De rensters werken dan 115,6 kilometer af, verdeeld over negen ronden, met start en aankomst in het Oost-Vlaamse Eeklo.

“Ik kon nog maar net mijn tijdritfiets onder controle houden”

Klein boekte haar eerste zege van het seizoen. In het Duitse kampioenschap tijdrijden werd ze runner-up na Lisa Brennauer. Voorts stond ze dit seizoen op het podium van Danilith-Nokere Koerse met een derde plaats en werd ze vijfde in de eerste editie van de Scheldeprijs.

“Ik wou hier vandaag wel een goede prestatie neerzetten. Ik draaide hierdoor misschien met net iets te veel ambitie de eerste bocht in. Ik kon nog maar net mijn tijdritfiets onder controle houden, maar daarna verliep het echt wel vlekkeloos”, stelde Lisa Klein.

“Ik kon de hele tijd een hoge trapfrequentie volhouden en hield er een stevig tempo op na. Zo’n proloog is kort maar daarom niet minder pijnlijk. Ik ben mezelf nu volop aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Deze overwinning, mijn eerste dit seizoen, is dan ook mooi meegenomen. Deze proloog winnen was wel een doel. Of ik nu meteen de basis gelegd heb voor een tweede opeenvolgende eindwinst? Daarvoor is het nog veel te vroeg. Ik ben al blij deze proloog te kunnen winnen”, meldde Klein.

In 2019 won de Duitse de proloog en de individuele tijdrit. Die laatste komt er in deze 7e Baloise Ladies Tour zaterdag aan in Knokke-Heist.

Uitslag:

1. Lisa Klein (Dui - Canyon/SRAM) de 3,8 km in 5:11 (gem. 43,98 km/u)

2. Anna Henderson (GBr) op 0:02

3. Hannah Ludwig (Dui) 0:08

4. Mieke Kröger (Dui) 0:09; 5. Lieke Nooijen (Ned) en Amber van der Hulst (Ned) 0:11; 7. Alice Barnes (GBr) 0:12; 8. Katarzyna Niewiadoma (Pol); 9. Lonneke Uneken (Ned); 10. Karol-Ann Canuel (Can); 11. Barbara Guarischi (Ita) 0:13; 12. Vittoria Guazzini (Ita); 13. Elisa Balsamo (Ita); 14. Letizia Paternoster (Ita) 0:14; 15. Jip van den Bos (Ned) 0:15; 16. Mischa Bredewold (Ned); 17. Christine Majerus (Lux) 0:17; 18. Britt Knaven 0:18; 19. Martina Fidanza (Ita); 20. Karlijn Swinkels (Ned); 21. Ann-Sophie Duyck 0:19; 22. Natalie van Gogh (Ned); 23. Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa); 24. Pernille Mathiesen (Den); 25. Maeva Squiban (Fra); 26. Romy Kasper (Dui) 0:20; 27. Sara Van De Vel 0:21; 28. Aafke Soet (Ned); 29. Ilse Pluimers (Ned) 0:22; 30. Ella Harris (NZe).

