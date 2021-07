Duizenden bijen omsingelen huis, koppel moet 8 uur gedwongen binnenblijven

Een echtpaar uit een dorp in Engeland zat een hele tijd opgesloten omdat een zwerm bijen hardnekkig rond hun huis bleef zwermen. Na ongeveer 8 uur verdwenen de insecten en kon het koppel hun pand verlaten. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt”, laten ze weten. “Vermoedelijk hebben de bijen een nest in een nabijgelegen boom. Waarom ze dan soms rond het huis vliegen is een raadsel.”