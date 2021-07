Het ZOL zoekt onder meer een dertig à veertig mensen om in te zetten op de intensieve covidafdelingen bij een mogelijke vierde golf. — © Micha Vandormael

Genk

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) wil twee noodploegen samenstellen van in totaal een tachtigtal verpleegkundigen om een mogelijke vierde golf van covidpatiënten op te vangen. “Hopelijk hebben we die noodploegen niet nodig, maar we willen voorbereid zijn", zegt Erwin Bormans, directeur van het ZOL.