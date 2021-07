Het grote vlindertelweekend van Natuurpunt duurt eigenlijk een maand. Op die manier krijgen onderzoekers een correcter beeld van het vlinderbestand in onze tuinen. Maar kunnen we überhaupt vlinders tellen met dit wisselvallige, regenachtige weer? Toch wel, alleen zullen ze minder opvallen want om echt rond te fladderen moet het toch iets warmer zijn.