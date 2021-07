Erika Vlieghe: “Virus geen vrij spel geven of we komen opnieuw in de problemen”

Infectiologe Erika Vlieghe waarschuwt voor de verdere opmars van het coronavirus. Twee derde van de Belgische bevolking is immers nog niet volledig gevaccineerd. “We zullen een hele zomer nog altijd voorzichtig moeten zijn om het virus niet opnieuw vrij spel te geven, of anders komen we opnieuw in de problemen”, verklaarde Vlieghe donderdag in Terzake op Canvas.

Heel Portugal en het grootste deel van Spanje kleuren rood op de nieuwe kaart van het Europese centrum voor Ziektebestrijding ECDC. Intussen laat een reisorganisatie voor jongeren iedereen die met het bureau in Spanje op vakantie is repatriëren, nadat verschillende coronabesmettingen werden vastgesteld en bij steeds meer groepjes symptomen opduiken.

Ook voor Vlieghe, de voorzitster van adviesgroep Gems, gaat de nieuwe opflakkering van het coronavirus sneller dan verwacht. Ze kijkt daarvoor naar de opmars van de deltavariant, de lossere zomerse sfeer en wellicht ook het EK voetbal, waarbij heel wat mensen in niet altijd veilige omstandigheden hebben rondgereisd.

De situatie in de ziekenhuizen is nu nog wel onder controle, maar volgens Vlieghe mogen we ons nog niet rijk rekenen. “Het virus is er nog steeds en is sterker geworden door die variant. Ondertussen is het beschermingsschild door de vaccinaties nog een hele zomer in opbouw. Dat betekent dat we nog een hele zomer voorzichtig moeten zijn om het virus niet opnieuw vrij spel te geven of anders komen we opnieuw in de problemen.”

Ze merkt op dat dit de situatie is waar de Gems enkele weken geleden voor heeft gewaarschuwd, toen heel wat versoepelingen werden aangekondigd. “Net omdat we dit zagen aankomen. We weten van vorig jaar dat internationale reizen besmettingen met zich meebrengen”, luidde het. “Op een moment dat het aantal gevallen terug toeneemt en in een situatie waarin nog een heleboel kwetsbare mensen niet gevaccineerd zijn, kan dit mathematisch nog tot heel veel potentiële ziekenhuisopnames leiden.”

Vlieghe lanceert ook een oproep naar de verantwoordelijken voor onze “verdedigingslinies”, zoals de testing en de contact tracing. “Zorg ervoor dat er voldoende mensen ter beschikking zijn en blijven om al die terugkerende reizigers en eventueel positieve gevallen met raad en daad te kunnen bijstaan.”