TRANSFERGERUCHTEN. Spannende dagen voor Messi en Ronaldo, einde tijdperk Giroud bij Chelsea en pakt PSG opnieuw uit?

Olivier Giroud lijkt na jarenlange trouwe dienst op weg naar de uitgang bij Chelsea. Volgens Sky Sports staat de Franse spits dicht bij een overgang naar Milan. De Rossoneri zouden al een tijdje een persoonlijk akkoord hebben met de 34-jarige Fransman, voor een contract tot 2023 met een jaarsalaris van 4 miljoen per jaar. Milan zou 2 miljoen betalen aan de Blues. De club van Alexis Saelemaekers wil ook Tiemoue Bakayoko (opnieuw) weghalen bij Chelsea, dat aan inkomende zijde zijn zinnen heeft gezet op Erling Haaland. In Engeland is er sprake van een potentieel bod van liefst 175 miljoen voor de Noorse goalgetter van Dortmund.

PSG pakte deze zomer al uit met de transfers van Gigi Wijnaldum, Achraf Hakimi en Sergio Ramos. Daar komt normaal gezien op korte termijn ook Gianluigi Donnarumma bij en wie weet, Paul Pogba. Bij ESPN beweren ze dat de Franse topclub werk wil maken van de komst van de Fransman, die nog maar één jaar onder contract ligt bij Manchester United en niet staat te springen om bij te tekenen. Technisch directeur Leonardo zou een potentiële transfer onlangs besproken hebben met Pogba’s manager, Mino Raiola. Ook Juventus wordt gelinkt aan Pogba, die eerder al in Turijn speelde. Maar dat zou dan in een soort ruildeal moeten gebeuren met Cristiano Ronaldo.

© ISOPIX

Over de Portugees gesproken… Juventus zou volgens verschillende Italiaanse bronnen deze week een vergadering beleggen met Jorge Mendes, de manager van CR7. Om te bespreken of Ronaldo nog een jaar blijft (en dus zijn contract uitdoet), vertrekt of zelfs bijtekent bij de Oude Dame. Ook hier wordt PSG nadrukkelijk genoemd als potentiële destinatie voor Ronaldo. De Fransen hebben met Mauro Icardi een spits in huis die al langer op de verlanglijst staat bij Juve. Tussen beide clubs zou er overigens ook een strijd gaande zijn voor Moise Kean. De Italiaanse spits speelde vorig seizoen op huurbasis bij PSG en mag weg bij Everton.

Nog Juventus. In een interview heeft de sportieve baas van Sassuolo gezegd dat er na het EK een vergadering zal plaatsvinden over de toekomst van Manuel Locatelli. De Italiaan die indruk maakte tijdens de groepsfase op het EK moet echter 40 miljoen kosten, een prijs die Juventus momenteel nog te hoog vindt. “Er is ook buitenlandse interesse en er zijn zelfs concrete onderhandelingen met één ploeg van buiten Italië”, aldus Giovanni Carnevali. Dat zou Arsenal zijn.

© REUTERS

Hoe zou het intussen zijn met de toekomst van Lionel Messi? De Argentijn speelt deze week de finale van de Copa America, maar is momenteel nog steeds clubloos nadat zijn contract bij FC Barcelona afliep. Er zou een akkoord zijn over een nieuwe verbintenis van twee seizoenen, maar tot op heden is er nog niks officieel. “Ik weet niet of Messi aan het nieuwe seizoen begint bij Barcelona”, aldus La Liga-voorzitter Javier Tebas. “Als er niemand vertrekt, dan kunnen ze Messi niet inschrijven.” In dat opzicht was er donderdag goed nieuws want Carles Alena vertrekt naar Getafe, dat zo’n 5 miljoen betaalt aan de Blaugrana. Samuel Umtiti, u weet wel: de man van de enige Franse goal in de WK-halve finale tegen België, zou dan weer op huurbasis vertrekken bij Barça.

Maar volgens onder andere SPORT moet dé grote vertrekker Antoine Griezmann worden. De Fransman lijkt na de komst van Memphis Depay en Sergio Agüero een beetje buitenspel te staan in Catalonië. Er wordt gefluisterd dat Griezmann niet weigerachtig zou staan tegenover een vertrek bij Barcelona, dat twee jaar geleden nog 120 miljoen betaalde voor de aanvaller. Worden genoemd als potentiële bestemmingen: PSG (who else?), Man City, Chelsea en Juventus. Al blijft Harry Kane optie nummer één bij de club van Kevin De Bruyne.

Gareth Bale zou dan weer willen stoppen met voetballen. Alleszins, op clubniveau. “Hij zou nog wel uit willen komen voor de nationale ploeg van Wales en het WK in Qatar willen meemaken”, klinkt het bij de Mirror. Maar de entourage van de Welshman heeft die geruchten, niet voor de eerste keer trouwens, met klem ontkracht.

Real Madrid, de club van Bale, zou in gesprek zijn met Manchester United omtrent een overgang van Raphaël Varane. Volgens ABC zou er in Engeland een contract van vijf jaar ter waarde van 12 miljoen klaarliggen voor de Franse verdediger. De Koninklijke wil 60 miljoen voor Varane. Alternatieven voor Man United zijn Pau Torres en Jules Koundé.

Manchester United is dan weer in gesprek met Rennes over toptalent Eduardo Camavinga. De Franse middenvelder staat nog slechts één jaar onder contract bij de club van Jérémy Doku en zou daarom weg mogen voor zo’n 30 miljoen. Eerder toonden ook Real en PSG al interesse.

Overig transfernieuws:

- José Mourinho wil Jerôme Boateng naar AS Roma halen. De Duitse verdediger is clubloos nadat zijn contract bij Bayern afliep.

- Liverpool heeft interesse in Bayern-aanvaller Kingsley Coman. Ook Sander Berge (ex-Genk) staat op de radar, naast Andre-Frank Zambo Anguissa en Matheus Pereira.

- Milan-talent Jens Petter Hauge kan naar Frankfurt en Wolfsburg.

- Danny Ings wil vertrekken bij Southampton.

- Tottenham ligt op kop in de race voor Miralem Pjanic. De Bosniër mag weg bij Barcelona. Ook Manchester United en Juventus werden al gelinkt aan de middenvelder. Ook Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) staat op de verlanglijst in Londen, maar Bologna wil 20-25 miljoen voor de Japanner.

- James Rodriguez en Philippe Coutinho kunnen op interesse rekenen van Milan.

- Borussia Dortmund heeft zijn zinnen gezet op Marcel Sabitzer, van concurrent RB Leipzig.

- Aston Villa wil koste wat het kost Emile Smith Rowe wegkopen bij Arsenal. De Gunners hebben dan weer interesse in Houssem Aouar.

- Napoli heeft zijn zinnen gezet op Italiaanse international Emerson Palmieri.

- EK-sensatie Mikkel Damsgaard mag alleen voor een bod van minstens 40 miljoen weg bij Sampdoria.

- Inter werkt aan een transfer voor Hector Bellerin.