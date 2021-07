De door de stad Beringen aangeplante hagen in de Lelistraat in Koersel zijn ontploft. De vele regen en de zon doen het groen metershoog staan. Dat zorgt vooro een onveilige verkeerssituatie. De buurt moet voor het zicht bij uitrijden achterwaarts op de oprit parkeren. Een kruispunt is levensgevaarlijk en de stoep is ontoegankelijk.