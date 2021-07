Zet eens een zakje wijn op tafel: onze wijnkenner Alain Bloeykens plukt vier nieuwigheden van het schap

Nieuw is de pouch, lees: het equivalent van de bag-in-box, maar zonder kartonnen omhulsel, niet. Maar van een echte doorbraak konden we de voorbije jaren niet spreken. Lange tijd bleef de pouch in de schaduw van de bag-in-box staan, maar daar lijkt nu stilaan verandering in te komen. Nog niet meteen een gigantisch aanbod maar toch, het aanbod wordt groter en breder. Wij plukten vier nieuwigheden van het schap.