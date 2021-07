Molenberghs: "Besmette jongeren zieken beter uit op vakantiebestemming"

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt is het veiliger dat de besmette jongeren in Spanje uitzieken in plaats van ze naar ons land te repatriëren. Het is wel begrijpelijk dat de jongeren zo snel mogelijk naar huis willen komen, klinkt het nog. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het om minderjarigen dus dat is verdedigbaar. Volgens Molenberghs toont dit nog maar eens hoe besmettelijk de deltavariant wel niet is.