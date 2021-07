De gewapende overval woensdag in Temse op een scoutskamp voor kinderen van 9 tot 11 jaar en de overval donderdag in Belsele waarbij een man neergestoken werd, zijn toe te schrijven aan eenzelfde jongerenbende. Dat meldt het Het Laatste Nieuws. Het parket Oost-Vlaanderen kan het bericht niet bevestigen en geeft geen informatie in het belang van het onderzoek.