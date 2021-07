Dimitri Van den Bergh bereikt achtste finales Players Championship 20 darts

De nummer één van ons land Dimitri Van den Bergh (PDC-9) heeft zich met een achtste finale andermaal de beste Belg getoond in de PDC Super Series Darts 5. In het Engelse Coventry, waar het Players Championship 20 plaatsvond, kon hij doorstoten naar de achtste finales, maar daarin boste hij op de Portugees José de Sousa (PDC-10).

De 26-jarige Antwerpenaar won vrijwel probleemloos zijn eerste drie wedstrijden. Met een gemiddelde van 109.71 zette hij de Australiër Gordon Mathers (PDC-100) met 6-1 opzij, waarna hij in de tweede ronde de 2015 BDO-wereldkampioen Scott Mitchell (PDC-88) met 6-4 het nakijken gaf. In ronde drie gaf de regerende World Matchplay-kampioen de vijfvoudige wereldkampioen Raymond van Barneveld (PDC-86) een 6-1 bolwassing, maar voor een plaats in de kwartfinales toonde de Portugees José de Sousa zich met 6-2 de betere.

Kim Huybrechts (PDC-36) en Geert de Vos (PDC-108) overleefden de eerste ronde. Zo versloeg Huybrechts na een sterke wedstrijd de Nederlander Dirk van Duijvenbode (PDC-22) met 6-2 en een gemiddelde van 102.72 per drie darts. In de tweede ronde vlotte het veel minder en moest hij met 6-2 het onderspit delven tegen de Ier Mickey Mansell (PDC-57). De Vos zette in de eerste ronde de Engelsman Ricky Evans (PDC-33) met 6-3 aan de kant maar kreeg in de tweede ronde een 6-2 nederlaag aangesmeerd van De Sousa.

Mike De Decker (PDC-75) ging na een zwakke partij in de eerste ronde met 6-3 onderuit tegen de Engelsman Gary Blades (PDC-100).

De overwinning was voor de Schot Peter Wright (PDC-2), die in de finale de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) met 8-2 versloeg.

Uitslagen:

Eerste ronde:

Gary Blades (Eng/100) - Mike De Decker (Bel/75) 6-3

Kim Huybrechts (Bel/36) - Dirk van Duijvenbode (Ned/22) 6-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Gordon Mathers (Aus/101) 6-1

Geert De Vos (Bel/108) - Ricky Evans (Eng/33) 6-3

Tweede ronde:

José De Sousa (Por/10) - Geert De Vos (Bel/108) 6-2

Mickey Mansell (Ier/57) - Kim Huybrechts (Bel/36) 6-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Scott Mitchell (Eng/88) 6-4

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Raymond van Barneveld (Ned/86) 6-1

Achtste finale:

José de Sousa (Por/10) - Dimitri Van den Bergh (Bel/9) 6-2

Finale:

Peter Wright (Sch/2) - Michael van Gerwen (Ned/3) 8-2