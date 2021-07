Man weigert om mondmasker te dragen in metro en slaat agent in het gezicht tijdens arrestatie — © Newsflare

Een man heeft het dinsdag erg bont gemaakt in een Londense metro. Toen een agent hem wilde te arresteren omdat hij zijn mondmasker niet droeg, kwam het tot een vuistgevecht. De kerel ging zelfs zo ver dat hij in het gezicht van de agent sloeg.(kmlo)

Een andere passagier kon de confrontatie minutenlang filmen. Meteen na de rake klap probeerde de agent verbaal indruk te maken op de man, maar ook dat had geen zin. “Geef me je pols, nu!”, riep hij meermaals. Uiteindelijk moest hij de kerel uit zijn stoel trekken om hem in de boeien te slaan. “Dit is aanranding, je gaat eraan!”, klonk het nadien nog bij de man. Volgens een woordvoerder van de politie liep de agent lichte verwondingen op aan zijn gezicht.

