Ouderdomsdeken Björn Kuipers moet EK-finale in goede banen leiden: “En dan ga ik rustig op vakantie”

De Nederlander Björn Kuipers is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid om zondag in het Londense Wembleystadion de EK-finale tussen Engeland en Italië te fluiten, zo maakte de UEFA donderdag bekend. De 48-jarige Kuipers wordt zo de eerste Nederlandse scheidsrechter die de finale van een EK of WK voetbal voor zijn rekening mag nemen. Kuipers leidde in 2013 wel de finale van de Confederations Cup.

De gelouterde ref, die op twee WK’s actief was en bezig is aan zijn derde EK, floot ook de finale van de Champions League in 2014 en twee keer de finale van de Europa League (2013 en 2018). Op vermoedelijk zijn laatste eindtoernooi mag Kuipers nu dan ook de EK-finale leiden. Hij geeft zondag om 21.00 uur het beginsignaal in Londen.

De Twentse supermarkteigenaar floot op dit EK de groepswedstrijden Denemarken - België (1-2) en Spanje - Slowakije (5-0). Kuipers had vorige week ook de leiding over het duel in de kwartfinales tussen Denemarken en Tsjechië (2-1).

© EPA-EFE

Kuipers was op het WK van 2014 al kandidaat om de finale te fluiten, maar hij moest toen naar huis omdat het Nederlands elftal in Brazilië de halve finales bereikte. Hij ziet dat nog steeds als de grootste teleurstelling uit zijn carrière.

Kuipers, met afstand de oudste scheids op dit EK, weet nog niet of hij doorgaat met fluiten. “Ik zie het wel, ik voel me nog hartstikke fit”, zei hij voor het toernooi. “Ik laat mijn beslissing met name van gevoel afhangen. Hoe gaat het thuis, hoe ontpopt het EK zich, welke koers gaan we varen? Daar maak ik nu nog geen keuze in. Na het EK ga ik rustig op vakantie en dan kijken welke keuzes en mogelijkheden er liggen.”