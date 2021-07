Halen

Jean-Pierre Van Rossem, tijgers of ufo’s: niets was te gek voor dancing Boccaccio Life in Halen. Dit is aflevering drie van onze zomerreeks over legendarische discotheken. “Ik heb misschien de limieten opgezocht, maar ik heb het wel altijd proper gedaan”, zegt uitbater Benny Strouven in de derde aflevering van onze zomerreeks over legendarische ­discotheken.