De politie en brandweer van Diest werden woensdagmiddag in kennis gesteld dat een bouwkraan onstabiel was geworden. De grond onder één steunpoot was weggezakt. In afwachting van de komst van de firma die de kraan had geplaatst werden een aantal omliggende woningen ontruimd. Nadat de kraan gestabiliseerd werd konden de bewoners terugkeren. ppn