Genk

In 1965 ontstaat de eerste echte Limburgse dancing, de Genkse Texas Bar. Zonder flitsende verlichting of beats, maar met koeienkoppen aan de muur en een grapjas als dj. Voormalig uitbater Jozef Stultjens vertelt het verhaal van zijn dancing in aflevering twee van onze zomerreeks over legendarische discotheken.