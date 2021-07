Een man (34) uit Diest reed woensdag om 20.15 uur met zijn auto over de middenberm van de Leuvensesteenweg in Diest. Dat gebeurde ter hoogte van warenhuis Lidl. De dertiger was naar eigen zeggen in slaap gevallen, maar bleek na controle onder invloed van drugs. De politie trok zijn rijbewijs onmiddellijk in. Het voertuig was niet verzekerd of gekeurd en werd daarom in beslag genomen. ppn