De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft donderdag beslist om Steve Bakelmans (41) door te verwijzen naar het hof van assisen in Antwerpen voor de moord op en verkrachting van studente Julie Van Espen (23), in mei 2019. Het parket-generaal had om de doorverwijzing naar assisen gevraagd en de advocaten van Bakelmans verzetten zich daar niet tegen.