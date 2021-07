Springen Mariah Carey, Miley Cyrus en Katy Perry in de bres voor Britney?

De vrijheid van de Amerikaanse popster Britney Spears is momenteel nog erg beperkt, maar daar zouden collega’s uit de showbizz misschien wel eens verandering in kunnen brengen. Het gerucht doet de ronde dat onder meer Mariah Carey, Miley Cyrus en Katy Perry een ​​fonds lanceren om haar te helpen.

Popprinses Britney Spears probeert momenteel een einde te maken aan de regeling die haar leven en financiën beheerst sinds 2008. Ze vroeg in de rechtbank om haar vader Jamie niet langer aan te stellen als haar bewindvoerder, maar dat verzoek werd geweigerd. Bitbit wil het hierbij niet laten en zou nu hulp inschakelen van collega’s die popelen om de Toxic-ster weer onafhankelijker te maken.

Niemand minder dan Miley Cyrus, Mariah Carey, Paris Hilton, Katy Perry, Christina Aguilera en zelfs haar ex-lief Justin Timberlake zouden volgens The mirror als een blok achter Britney staan en bereid zijn om haar te verlossen uit de greep van haar vader. Daarom zijn ze naar verluidt een juridisch strijdfonds aan het opzetten. Is het einde van dertien jaar curatorschap eindelijk een beetje meer in zicht? Wordt ongetwijfeld vervolgd ...