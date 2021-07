Nederlandse regering overweegt evenementen af te blazen en clubs te sluiten

Het kabinet kijkt nog welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging zich vrijdag doorzet. Ook is er nog geen overeenstemming over de vraag of gerichte maatregelen, zoals strengere controles op de handhaving van de toelatingsregels, zouden volstaan.

LEES OOK. Het Nederlandse nachtleven heropent: “Het is alsof er nooit iets gebeurd is”

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 5.475 nieuwe positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Precies een week geleden, op 1 juli, kwamen er slechts 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd bijna is verzevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen. In de afgelopen zeven dagen zijn 16.153 bevestigde besmettingen gemeld. Nog maar een paar dagen geleden waren er zo’n 4.000 tot 5.000 meldingen in een week. Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 729 inwoners positief. Voor die stad is dat het hoogste aantal sinds 25 oktober.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM twee meldingen dat coronapatiënten waren overleden.