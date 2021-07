Wie wordt uitgeroepen tot speler van het EK? Italianen domineren, finale kan allesbepalend worden (of wordt het een verrassing?)

Wie pakt de trofee van ‘Speler van het toernooi’? Voor de start van dit EK verwachtten we alleen maar klinkende namen als Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne of Cristiano Ronaldo in dit lijstje, maar dat is anders uitgedraaid. Het zijn de uitblinkers van de sterkste ploegen op dit EK (Italië, Engeland en Spanje) die nog kans maken op de individuele hoofdprijs. Voorlopig is het een nek-aan-nekrace, een knalprestatie in de finale zou wel eens de doorslag kunnen geven.