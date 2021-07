Rafael Nadal maakt rentree in Washington

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3), die verstek liet gaan voor Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus), maakt zijn rentree op het ATP-circuit in Washington. Het toernooi in de hoofdstad van de Verenigde Staten vindt plaats van 31 juli tot en met 8 augustus. Dat hebben de organisatoren donderdag aangekondigd.

“De weg van Rafa richting de US Open begint in D.C.”, meldt de organisatie in een persbericht.

“Ik ben erg blij dat ik voor de eerste keer naar Washington kom. Het is een toernooi dat ik wou spelen”, legt de 35-jarige Nadal uit. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw in actie te komen.”

Op 17 juni kondigde de twintigvoudige grandslamwinnaar aan dat hij zou passen voor Wimbledon en de Spelen in Tokio om zijn lichaam rust te gunnen. Nadal nam die beslissing enkele dagen na zijn nederlaag in de halve finale van Roland Garros tegen het Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic (3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2).

Nadal won in zijn carrière twintig grandslamtitels, evenveel als de Zwitser Roger Federer. Zij delen daarmee het record. Novak Djokovic won in zijn carrière al negentien grandslamtoernooien.

Het ATP 500-toernooi van Washington geldt als voorbereidingstoernooi op de US Open, die van 30 augustus tot en met 12 september voorzien is. Nadal won het laatste grandslamtoernooi van het seizoen al vier keer, de laatste keer in 2019.