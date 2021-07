Je hebt er maar 5 ingrediënten en 10 minuten tijd voor nodig: zo maak je een Grey Collins

Grey Collins voor groot gezelschap

The Pegu Club was een legendarische speakeasy cocktailbar in the Lower East Side van New York, genoemd naar een klassieke gincocktail uit de jaren 1920. In deze bar, die vorig jaar de deuren sloot, maakte de barman mij een grey martini. Een gin sour met een eiwitje en gin geïnfuseerd met Earl Grey Tea.

Wij gaan er een Tom Collins mee maken, dus vervangen we het eiwit door sodawater.

Nodig (voor 10 cocktails)

250 ml citroensap

250 ml rietsuikersiroop

500 ml London Dry Gin

2 zakjes Earl Grey Tea

Doen

Laat de zakjes thee 10 minuten trekken in de gin.

Mix de geïnfuseerde gin met de overige ingrediënten.

Schenk uit in een longdrinkglas over ijs en top af met sodawater (bruiswater).