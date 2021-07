Al bijna tien jaar volgt Eric Vanderaerden de Ronde van Frankrijk vanop de eerste rij. De groene truiwinnaar van 1986 en vijfvoudig ritwinnaar in de Tour bezorgt er elke dag zijn gasten een onvergetelijke dag in het vipbusje van Lotto Soudal. “Het roadbook van de Tour is dezer dagen mijn bijbel.”