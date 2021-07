Al 25 jaar zig-a-zig-ahh: alles wat je nog niet wist over Wannabe van de Spice Girls

Het is alweer 25 (!) jaar geleden dat de wereld kennismaakte met de Spice Girls. Ja, we voelen ons officieel oud. De Britse meidengroep liet in de zomer van 1996 Wannabe op de wereld los, het nummer dat op een half uurtje tijd al was geschreven en het begin betekende van een bruisende carrière. Wij zetten, ter ere van dit muzikale jubileum, enkele weetjes over de oorwurm op een rij.

Het lied werd in ongeveer een half uurtje geschreven door de meisjes van de groep. Victoria Beckham, Posh Spice, was er niet live bij. Ze miste de schrijfsessie en gaf haar bijdragen telefonisch door.

Het was niet meteen duidelijk wat de sound van Wannabe moest worden. Een van de versies die werden overwogen, was een r&b-uitvoering van het nummer. Geri Halliwell, ook bekend als Ginger Spice, heeft die interpretatie destijds omschreven als “ronduit verschrikkelijk”. Eens de kogel door de kerk was, nam het maar een uur in beslag om de poppy hitsingle op te nemen.

We hadden de Spice Girls echter bijna met een andere debuutsingle leren kennen. Hun label Virgin Records drong in plaats van Wannabe aan op Love thing als kennismaking, maar de dames wilden Wannabe en kregen hun zin.

De iconische videoclip is opgenomen in het Midland Grand Hotel in St Pancras, Londen. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Regisseur Johan Camitz had een bepaald huis in Barcelona in gedachten, maar kreeg geen toestemming om daar te filmen.

De video werd verboden in Azië wegens de tepels van Mel B. Die priemden net iets te duidelijk door haar topje wegens frisse omstandigheden op de filmset.

Er kwamen geen stylisten aan te pas om de videoclip te realiseren. De meisjes kleedden zichzelf. De jurk van Emma Bunton, Baby Spice, kwam van Topshop. Geri’s outfit werd bij elkaar gesprokkeld op een marktje in de wijk Notting Hill. Zuinig.

Het duurde wel even voordat de Spice Girls hun hit live brachten. De primeur was voor entertainmentshow Saturday night live op 12 april 1997. Daarvoor werden alle optredens geplaybackt met behulp van de achtergrondmuziek.

Er wordt vaak gezegd dat Victoria’s stem niet aan bod komt in het nummer omdat ze geen eigen, apart stukje van de tekst kreeg, maar haar gezang staat er wel degelijk op. Weliswaar in de achtergrond en in het refrein.

In de loop van de jaren is veel gegist naar de betekenis van zig-a-zig-ahh. Volgens Mel B, ook Scary Spice genoemd, is het niet zo onschuldig als het klinkt en wordt er zowel orale seks als een sigaar roken op toilet mee bedoeld. Mel C, Sporty Spice, zegt dan weer dat het wél onschuldig is en het kreetje het resultaat is van al giechelend onzin uitkramen. Conclusie: we weten het 25 jaar later nog niet.

Geri benaderde de Britse premier in wording Tony Blair tijdens de Brit Awards in 1996, toen de groep nog klein was. “Meneer Blair, ik ben Geri en ik zit in een meidenband. We worden heel groot en staan ​​op het punt om onze eerste video te maken. Zou je interesse hebben om daarin te verschijnen?”, vroeg ze hem. Dat het antwoord ‘neen’ was, blijkt uit de clip zelf.

Het nummer is te horen in een aflevering van The Simpsons. Personage Ralph Wiggum zingt het terwijl hij plast.

Wannabe bereikte de top van de hitlijsten in 37 landen. Het is nog steeds de best verkochte single ter wereld van een volledig vrouwelijke groep én de best verkochte debuutsingle in het Verenigd Koninkrijk aller tijden.

Volgens een onderzoek uit 2014 van de Universiteit van Amsterdam en het Museum of Science and Industry in Manchester is Wannabe het meest herkenbare liedje ooit. Mensen identificeerden het in slechts 2,29 seconden, voornamelijk dankzij de lach van Mel B aan het begin van het nummer.

Geri zong het nummer in een vertraagde versie op haar eigen trouwfeest. Christian Horner, teambaas van het Formule 1-team Red Bull Racing, is nog steeds haar lover. Ze zeiden ‘ja’ tegen elkaar in 2015.