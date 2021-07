Wereldtopper ‘Mondo’ Duplantis komt opnieuw naar de Memorial Van Damme

De organisatie van de Memorial Van Damme heeft de sensatie in het polsstokspringen Armand ‘Mondo’ Duplantis weten te stikken. De 21-jarige Zweedse wereldrecordhouder werd vorig jaar door World Athletics nog uitgeroepen tot Atleet van het Jaar. Ook Belgiës beste polsstokspringer, Ben Broeders, zal op 3 september present tekenen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat meldt Golazo donderdag.

Duplantis en Broeders zijn de nummers 1 en 2 van de Memorial van vorig jaar. De Zweed won toen met een nieuw meetingrecord van 6m00, Broeders werd tweede met een sprong over 5m70. Het Belgisch record van Broeders bedraagt sinds september 2020 5m80 en Duplantis is wereldrecordhouder met een hoogte van 6m15, vorig jaar gesprongen in Rome.

Ook dit seizoen is Duplantis in goede doen. Een maand geleden wipte hij in het Nederlandse Hengelo over 6m10. Broeders was dit jaar al goed voor een sprong over 5m70. Dat gebeurde op 19 juni in het Duitse Zweibrücken.

Het polsstokspringen is traditioneel een van de topnummers op de Allianz Memorial Van Damme. Levende legendes als Sergey Bubka en Renaud Lavillenie gingen Duplantis voor als meetingrecordhouder in Brussel.