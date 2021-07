Ihsane Haouach, de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen die de afgelopen weken meerdere keren in opspraak kwam, kan zich geen fouten meer permitteren. Dat liet premier Alexander De Croo donderdagmiddag alvast uitschijnen in de Kamer. “Er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of controverse in dit domein”, zei hij.