Portugal en bijna heel Spanje kleuren rood op Europese kaart

Op de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), die wekelijks wordt geüpdatet, kleuren Portugal en bijna heel Spanje opnieuw rood. Dat betekent dat er 200 of meer besmettingen worden vastgesteld per 100.000 inwoners.

Die kleurcode is belangrijk voor wie terugkeert uit één van die twee landen. Voor wie terugkeert uit een rode zone, gelden immers andere regels. Wie geen vaccin- of herstelcertificaat heeft, moet zich dan meteen na terugkeer laten testen. Enkel wanneer je test negatief is, mag je uit quarantaine. Kinderen onder twaalf jaar moeten geen test doen.

LEES OOK. Zoon of dochter besmet op feestvakantie? “Hele gezin moet in quarantaine”