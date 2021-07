Japan weert alle toeschouwers op Spelen in Tokio

LEES OOK. Olympische droom spat uiteen voor familie van Nina en co, en dat komt keihard aan

Al in maart hadden de organisatoren buitenlandse toeschouwers verboden de Spelen bij te wonen, een stap die nog nooit eerder in de olympische geschiedenis was genomen. Lokale toeschouwers zouden wel toegelaten zijn, werd in juni aangekondigd, maar slechts tot de helft van de capaciteit van elke locatie en met een maximum van 10.000 mensen.

Maar de Japanse premier Yoshihide Suga kondigde eerder donderdag opnieuw de noodtoestand aan in Tokio, nu de coronabesmettingen toenemen. Deze noodtoestand zal gelden tijdens de volledige duur van de Spelen. De reden voor de intussen vierde noodtoestand in Tokio is een nieuwe sterke stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus.

De OS-organisatie nam in de nasleep van de nieuwe lockdown, in samenspraak met de lokale autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de beslissing om alle toeschouwers te weren.