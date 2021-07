De brief waarin de islamistische terreurgroep JNIM de verantwoordelijkheid opeist voor de zelfmoordaanslag op militairen van de VN-vredesmissie Minusma in Mali, is authentiek. Dat blijkt uit onderzoek door het Duitse ministerie van Defensie. Bij de aanslag op 25 juni met een bomauto raakten twaalf Duitse en een Belgische blauwhelm gewond.