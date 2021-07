Roberto Martinez denkt niet aan opstappen: “Pas als ik voel dat ik niks meer kan bijdragen, ben ik weg”

“Na zo’n uitschakeling is het beter om 24 uur te laten passeren, want uiteraard was de teleurstelling na de wedstrijd tegen Italië groot”, opende Roberto Martinez zijn virtuele persbabbel. “Ik denk dat de spelers weinig te verwijten valt voor de nederlaag. Iedereen heeft er alles aan gedaan. Ik had wel het gevoel dat de Italianen frisser zaten, maar daar heeft ook dit format mee te maken. Het vele vliegen heeft ons krachten gekost. Ik denk dat we dat woensdagavond ook bij Denemarken tegen Engeland hebben gezien.”

Dat de Rode Duivels tegen Italië te terughoudend aan de match begonnen, wilde de bondscoach niet gezegd hebben. “Je mag ook niet vergeten dat onze tegenstanders ons op een heel andere manier bekampen dan pakweg in 2018. Ja, ik heb ook de match van Spanje tegen Italië gezien. Je kan zeggen dat zij zich tactisch meer hebben aangepast dan wij, maar een tactisch plan gaat ook over het uitspelen van de sterktes van je spelers.”

Veel Belgische fans vroegen zich af of de Rode Duivels niet beter in de ‘makkelijkere toernooihelft’ waren terechtgekomen. “Maar ik denk niet dat zoiets bestaat”, aldus Martinez. “De teleurstellingen die we tegen Frankrijk en Italië hebben meegemaakt, gaan ons dingen leren. Ook de komende generaties. Rekenen op een makkelijkere weg levert je geen succes op.”

“Als ik niks meer kan bijdragen, ben ik weg”

Tot slot bevestigde Martinez nog dat hij doorgaat als bondscoach en technisch directeur. “Ik weet dat daar veel over gespeculeerd is, maar voor mij is dat nooit aan de orde geweest. Ik vind het moeilijk om over mezelf en mijn toekomst te praten. Dit gaat niet over mij. Ik wil voor deze nationale ploeg een topsportomgeving creëren. Zodra ik het gevoel heb dat ik niks meer kan bijdragen, zal ik vertrekken.”

In tegenstelling tot na het WK van 2018 zijn er ditmaal geen spelers die eraan denken om hun interlandcarrière te beëindigen. “Er zijn ook geen spelers met wie ik ongelukkig ben en die ik dus niet meer zal oproepen. Na een teleurstelling als deze hoor je vaak spelers die willen vluchten. Dat was in onze kleedkamer niet het geval, iedereen wil terugvechten. Weet je, sommige jongens van deze generatie zijn voor mij als kinderen geworden. Als kinderen van wie je het niet meer ziet als ze fouten maken op school.”

“Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren in de gaten houden”

Toch beseft Martinez dat er voor sommige jongens ooit een einde zal komen aan hun carrière bij de Rode Duivels. “Maar die beslissing zal het voetbal voor hen nemen. In september zullen we weer een ruimere kern oproepen met veel jonge spelers. Die zullen hard moeten werken om jongens van de huidige generatie uit de ploeg te spelen. Het zou fout zijn om jongeren kansen te geven omdat ze jong zijn. Zoiets doen we uiteraard alleen als ze klaar zijn en het laten zien. Kijk naar Youri Tielemans in 2018. Niemand verwachtte hem toen al. Maar er is achter de schermen altijd een moment waarop jongeren laten zien dat ze er klaar voor zijn.”

De komende maanden zal Martinez een lijst van twaalf spelers van dichtbij monitoren. “Jérémy Doku heeft op het EK laten zien dat hij zijn plaats in deze ploeg waard is, maar ook spelers als Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren zullen we in de gaten houden. Voor hen zullen de komende twaalf maanden heel belangrijk worden met het oog op het WK van 2022. Daar ligt onze focus nu al.”