Wout van Aert weet nog niet of hij zal sprinten: “Woensdag enorm afgezien en die rekening zal ik betalen”

Van Aert kwam nog even terug op zijn machtsontplooiing op de Mont Ventoux. “Mijn telefoon is helemaal ontploft door alle berichtjes. Ik ben nog steeds overweldigd.”

Van Aert kreeg de voorbije dagen al heel wat complimenten. Donderdagochtend zei Lucien Van Impe dat hij jaloers was toen hij de Belgisch kampioen bezig zag op de Ventoux. “Dat zijn heel mooie woorden. Als je een overwinning binnenhaalt, komt natuurlijk het einde compliment na het andere. Ik apprecieer dat enorm, maar ik hou de voetjes op de grond.”

In de rit van vandaag is het oppassen voor waaiers. “Vooral in het begin kan het vandaag echt gevaarlijk zijn. Het is er open en er staat vrij veel wind. We moeten gelijk klaar zijn. Jonas (Vingegaard, nvdr.) staat er super goed voor. We gaan zorgen dat we daar een goede zaak doen vandaag. Hij moet de hele tijd in een goede positie zitten. Ik en Mike (Teunissen, nvdr.) moeten heb altijd goed vooraan proberen te houden. Als ik me in de finale nog goed voel, ga ik sprinten, maar het zou ook kunnen dat ik vandaag moet overslagen.”

Parallel met Tokio

Waar Van Aert woensdag nog uitblonk in het hooggebergte, is het vandaag dus weer aan de sprinters. “Andersom is het makkelijker. In een sprintetappe zijn enkel de laatste kilometers hectisch, maar daar rijd je je niet helemaal over de kop. Maar gisteren heb ik natuurlijk enorm afgezien vanaf het begin. Dan ga je je toch over je limiet en die rekening zal ik natuurlijk betalen.

Het parcours met twee keer de Mont Ventoux doet sterk denken aan de wegrit van Tokio. “Dat is eigenlijk al binnen hé”, grapt Van Aert. “Het is een andere koers. Ik geloof wel dat ik ook kans heb in de wegrit, na gisteren nog meer. Maar eerst nog twee weken Tour.”