In 2020 zijn er 70.919 inwoners van het Vlaamse Gewest overleden. Dat zijn er 8.499 (of 7 procent) meer dan wat er voor 2020 verwacht werd en dus is er sprake van oversterfte. Het gaat om voorlopige cijfers van het totaal aantal overlijdens voor alle doodsoorzaken samen, niet enkel overlijdens als gevolg van Covid-19. Dat meldt Statistiek Vlaanderen.