Lanaken

Ruim twee maanden eerder dan gepland gaat het skatecircuit in sportpark Montaignehof op zaterdag 10 juli open voor het jonge - en minder jonge publiek. Dat zal de vele skaters uit Lanaken als muziek in de oren klinken, want ze kijken er al maandenlang naar uit en nu en dan waagden ‘illegale lefgozers’ zich de laatste tijd reeds stiekem op het prachtige nieuwe circuit.