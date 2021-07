An Lemmens verloor het afgelopen jaar haar vader en haar zus

Presentatrice An Lemmens (40) moest dit jaar afscheid nemen van zowel haar vader als haar zus. Dat schrijft ze in een eerlijke post op Instagram.

“Nadat ik dit jaar mijn liefste zus en vader heb verloren, zijn sommige van mijn waardevolste en meest bevredigende ervaringen vaak gekleurd met een vleugje pijn”, schrijft ze bij een foto met een veulentje. “Als je maar weinig energie hebt, moet je die richten op de plaatsen waar ze het meest nodig is. Het is normaal om soms uit je dagelijkse routine te vallen in harde tijden en crisis.”

“Maar ik weet dat ik me bewust moet zijn van hoeveel ik laat vallen, en voor hoelang. Ik vind het moeilijk om er een evenwicht in te vinden. Toen vandaag een of ander liedje begon te spelen in de wagen, kwamen de tranen zo plots en overweldigend, dat ik me aan de kant moest zetten om weer op adem te komen en te kalmeren. Wat later in de namiddag, kreeg ik een band met dit één maand oude veulen. Samen met mijn dochter en de dochter van mijn zus. Dat bracht zo veel troost om omringd te worden door mensen die het begrijpen, zonder dat we over ons verdriet moeten praten.” (eadp)