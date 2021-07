Kinderarts over vaccinaties voor 12-jarigen . — © TV Limburg

Hasselt

‘‘Het is belangrijk dat de 12 tot 15-jarigen die zich willen laten vaccineren ook een soort van schriftelijke toestemming geven,’‘ dat vindt kinderarts dr. Marc Raes van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. ‘‘Het is goed dat ouders toestemming moeten geven, maar het draait wel om het kind.’‘ Daarnaast vindt de kinderarts ook dat ouders en kinderen bepaalde afwegingen moeten maken en er voorzichtig mee moeten omgaan.