Peter Sagan geeft op met kniepijn: “Vanochtend kon ik zelfs niet opstaan uit bed”

Peter Sagan gaat donderdag niet van start in de twaalfde etappe van de Tour. De Slovaak van Bora-hansgrohe heeft te veel last van zijn knieblessure. Dat maakt van Sagan de zoveelste opgave in deze Ronde van Frankrijk.

Sagan kwam in de derde etappe samen met Caleb Ewan in volle massasprint ten val. Deze laatste verliet de Tour onmiddellijk, maar nu ziet dus ook de drievoudig wereldkampioen zich gedwongen om de Tour te verlaten.

“Dit is de beste beslissing voor mijn gezondheid”, zei Sagan, die net als Mathieu van der Poel enkele dagen geleden naar de start kwam om zijn opgave toe te lichten. “Ik kan simpelweg niet meer trappen en mijn knie plooien. Na de crash met Caleb Ewan in de derde etappe had ik last van mijn knie en mijn huid. Maar op dat moment was alles nog goed. Het was toen al wel pijnlijk, maar nog niet zoals vandaag.”

“Twee dagen geleden, in de sprintetappe, stootte ik mijn knie echter aan het stuur. Vanaf daar is mijn knie ontstoken geraakt. Gisteren had ik al veel pijn, maar kon ik de etappe nog wel uitrijden. IK hoopte dat het vandaag beter zou gaan maar ik kon zelfs niet opstaan uit bed.

Olympische Spelen

Aan zijn verdere plannen na de Tour wil Sagan nog niet denken. “Mijn eerste doel is om de kniepijn te doen verdwijnen. Ik hoop dat het binnen een paar dagen al wat beter gaat. En als alles oké is, ga ik voor de Olympische Spelen. Ik doe mijn best om er aan de start te staan. Dat is voor mij zeker nog mogelijk. Maar nu ben ik natuurlijk teleurgesteld omdat ik de Tour moet verlaten. Ik ben ook teleurgesteld voor het team. Ik wou Wilco Kelderman nog helpen voor het klassement. Blessures horen nu eenmaal bij wielrennen. Soms gaat het goed, soms niet. ”