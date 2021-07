In de mondaine Franse badstad Cannes is op 6 juli het filmfestival van start gegaan. En de rode loper werd uitgerold, net als in het precoronatijdperk. Bij de sterren waren geen mondmaskers te bespeuren, glamoureuze jurken des te meer. Vooral (gebroken) wit lijkt de trend op het evenement. De mooiste en opvallendste looks op een rij.