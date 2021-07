Wolfgang Ischinger, voorzitter van de jaarlijkse Veiligheidsconferentie in München, vreest voor buitenlandse inmenging in de Duitse parlementsverkiezingen van 26 september. Hij kijkt daarbij vooral in de richting van Rusland. De stembusgang van eind september betekent het afscheid van het politieke toneel voor bondskanselier Angela Merkel.