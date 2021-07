Toch achtste ‘Zeven Zussen’-boek: zoon Lucinda Riley voltooit reeks

Na het verschijnen van De Zevende Zus van Lucinda Riley in mei bleven de fans van de populaire boekenreeks met heel wat vragen achter. De Ierse schrijfster beloofde die te beantwoorden in een achtste boek, maar overleed een maand later. Haar zoon zal dat achtste deel nu voltooien.

In het voorjaar van 2023 zal Atlas - Het verhaal van Pa Salt verschijnen. Dat maakt Xander Uitgevers donderdag bekend. Daarin zullen we te weten komen wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt precies is. Lucinda Riley had voor haar overlijden midden juni al een aantal belangrijke passages van dat boek geschreven en gedetailleerde aantekeningen gemaakt over de plot. Haar oudste zoon Harry Whittaker gaat daar nu verder mee aan de slag. “Mijn moeder heeft mij de geheimen van de serie toevertrouwd, en ik zal mijn belofte aan haar nakomen door deze met haar lezers te delen”, zegt hij. Harry en zijn moeder werkten eerder al samen aan de kinderboekenreeks Beschermengel.

(nco)