OPROEP. Woning kwart duurder in vijf jaar tijd: ben jij ook (wanhopig) op zoek?

In vijf jaar is de prijs van een woning met een kwart gestegen. Voor jongeren wordt het alsmaar moeilijker om een betaalbaar stekje te vinden. Ook voor jou? Laat het ons dan weten.

Nooit eerder steeg het aantal vastgoedtransacties zo snel als dit jaar. Gevolg: de prijzen schieten omhoog. Vooral in Limburg is dat het geval. Een doorsnee huis kost er nu 274 duizend euro, of 50 duizend euro meer dan in 2016. In vergelijking met vorig jaar, is de prijs met 5,6 procent toegenomen. Ook voor appartementen betaalt u er nu 224 duizend euro voor, of bijna 5 procent meer dan in 2020.

“Er wordt soms hard gevochten om een eigendom te kunnen kopen”, zegt Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be. “Vooral woningen in de centrumsteden zijn heel erg gegeerd. Daar moet je dus snel bij zijn.”

LEES OOK. Woningprijs stijgt het snelst in Limburg: gemiddeld betaal je 275.000 euro

Ook appartementen wisselen vlot van eigenaar, ook al omdat steeds meer Vlamingen dit soort vastgoed zoeken als investering, om te verhuren en later te verkopen.

Door de grote vraag blijven velen, vooral jongeren, hopeloos op zoek naar een betaalbare woning. Ofwel is de prijs te hoog, ofwel komen ze net te laat. Volgens Bart Van Opstal is het wel aangewezen om niet te panikeren. “Koop geen kat in een zak. Wacht met kopen, als dat kan. Op een zeker moment moeten de prijzen zakken.” De vraag is alleen: wanneer?

Ben jij al even op zoek naar een betaalbare woning? Wil je jouw verhaal met ons delen? Vul dan onderstaand formulier in.

gw