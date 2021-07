In Lanaken kient men ’s zondags op straat

“Eigenlijk had de eerste editie van het ‘openlucht-kienen’ zondag 4 juli reeds moeten plaatsvinden in Rekem, maar flinke regenbuien speelden spelbreker en dus hebben we het evenement noodgedwongen moeten afgelasten” zegt Dirk Welkenhuyzen, centrumleider van Aan de Statie. “Maar de liefhebbers van kienen krijgen de komende zondagen voldoende kansen. Dan slaan we onze tenten telkens in een ander kerkdorp op en starten we telkens om 14 uur.”

Dat gebeurt zondag 11 juli in de Briegdenstraat in Briegden, zondag 18 juli in de Kerkstraat in Gellik, zondag 25 juli in de Steenselbergweg in Lanaken, zondag 1 augustus in de Sapstraat in Smeermaas, zondag 8 augustus in de Kasteelstraat in Neerharen, zondag 15 augustus in de Sint-Michielsstraat in Kesselt en zondag 22 augustus in Strodorp in Veldwezelt.

“Het dienstencentrum zorgt voor de nodige tafels en stoelen, voor de geluidsinstallatie en voor een prijzenpot van telkens 300 euro. Iedereen is er welkom - ook mensen die niet in de betrokken straten wonen - deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk” besluit Welkenhuyzen. (eva)