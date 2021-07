Op bivak in Oudsbergen

Oudsbergen wordt de komende twee maanden overspoeld door jeugdverenigingen uit heel Vlaanderen. Met vijftien erkende bivakplaatsen is Oudsbergen zeker bij de top in Limburg.

De mooiste tijd van het jaar. Tal van Vlaamse jongeren en jeugdverenigingen zakken de komende twee maanden af naar een Oudsbergse bivakplaats. Die vindt je terug in verbouwde stallingen, clubhuizen, chiro- en KSA-lokalen, jeugdhuizen en natuurlijk ook ontbreken de tentenkampen midden in de natuur niet. Zo bouwde Chiro Mol Achterhoek haar tentenkamp op in Gruitrode, aan de rand van de Oudsberg. RDr