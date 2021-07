Veilige aansluiting KMO-zone Kanaal

Op de N76 ter hoogte van de aansluiting op de nieuwe KMO-zone Kanaal in Bocholt is de aannemer gestart met de aanleg van voorsorteerstroken. Die moeten in de toekomst zorgen dat het op- en afrijden van de nieuwe KMO-zone Kanaal veiliger kan gebeuren. De aannemer heeft de verhoogde voorsorteerstroken uit het asfalt gefreesd en voorziet nu betonnen boordstenen. De nieuwe verkeersinrichting op de N 76 richting Bocholt en Lozen, en in de richting van Nederland, komt er op vraag van de gemeente Bocholt. RDr