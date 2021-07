Discutabele Engelse strafschop zit Kasper Hjulmand dwars: “We zijn erg teleurgesteld”

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand is na de uitschakeling van zijn land op het EK voetbal, woensdag in de halve finales op Wembley tegen Engeland (2-1), boos op scheidsrechter Danny Makkelie. Volgens Hjulmand maakte de Nederlandse referee tijdens de verlenging van de halve finale de verkeerde beslissing door een strafschop te geven aan de Engelsen. Makkelie wees naar de stip nadat Raheem Sterling onderuit was gegaan in het zestienmetergebied.

“Dat dit duel zo beslist wordt, maakt me boos”, zei Hjulmand. “Ik heb de internationale pers gelezen, het was een strafschop die niet toegekend had mogen worden. We zijn erg teleurgesteld.”

Sterling ging na een solo over de rechterflank liggen, nadat hij tussen de Denen Joakim Maehle en Mathias Jensen door was gelopen. Van duidelijk contact was geen sprake. Makkelie wees desondanks naar de stip en de videoarbiters achter de tv-schermen zagen geen reden om die beslissing te wijzigen. Harry Kane schoot Engeland naar de EK-finale, al had hij daar wel de rebound voor nodig. “Het was geen penalty”, aldus Hjulmand. “Als het zo was, had het niets met Maehle te maken.”

De linksback hield zich ogenschijnlijk in toen Sterling hem passeerde. Op tv-beelden was niet duidelijk te zien of Maehle het onderbeen van de aanvaller raakte. Jensen, die Maehle kwam helpen, raakte Sterling met de heup. “We weten niet precies wie de overtreding zou hebben gemaakt”, mopperde Hjulmand. Tijdens dat beslissende moment in de wedstrijd lag een tweede bal op het veld, niet ver van het Deense strafschopgebied. Makkelie liet echter doorspelen.

Volgens Sterling nam de scheidsrechter de juiste beslissing. “Het was absoluut een penalty”, zei de aanvaller van Manchester City. “Ik ging het strafschopgebied in en hij strekte zijn been uit, waardoor ik viel.”

Zo eindigde voor Denemarken het EK, dat begon met het drama rond Christian Eriksen die tijdens de eerste groepswedstrijd op het veld gereanimeerd moest worden, in de halve finales. “Het is geweldig wat de jongens hebben gepresteerd”, aldus Hjulmand. “Ze hebben alles gegeven, zowel op als naast het veld. We zijn nu enorm teleurgesteld. Maar ik denk dat we dit EK over niet al te lange tijd in perspectief kunnen plaatsen en mogen zeggen dat we het geweldig hebben gedaan.”