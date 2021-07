Prinses Charlene van Monaco doorbreekt stilzwijgen vanuit Zuid-Afrika: “Ik mis mijn man en kinderen enorm”

De Monegaskische prinses Charlene heeft haar stilzwijgen vanuit Zuid-Afrika doorbroken. In een poging om de geruchten over amoureuze problemen met haar echtgenoot, prins Albert, te ontkrachten, schreeuwt ze haar smart over het gemis van man en kinderen uit.

Het huwelijk van Albert en Charlene gaat al langer door woelige wateren, daar veranderde ook de tiende huwelijksverjaardag van het koppel afgelopen donderdag niet veel aan. Maar het prinsdom doet wel zijn uiterste best om het beeld van een liefdevolle relatie te schilderen voor de buitenwereld. Zo zal op de sociale media van het Monegaskische koningshuis een tiendelige miniserie over “de liefde tussen het koppel” te zien zijn, en ook een persbericht over de huwelijksverjaardag maakte geen gewag van de amoureuze troubles.

Prinses Charlene vertoeft dezer dagen in thuisland Zuid-Afrika. Volgens het Monegaskische koningshuis om er te herstellen van een medische ingreep na een zware oor-, keel- en neusontsteking in mei, volgens de tabloids omdat ze het helemaal gehad heeft met de buitenechtelijke escapades van haar man.

In een gesprek met Channel24 verbreekt Charlene nu de stilte vanuit Zuid-Afrika, maar daarin maakt de voormalige olympische zwemster geen gewag van huwelijksproblemen. Integendeel. “Het is een moeilijke periode geweest voor mij. Ik mis mijn man en kinderen enorm. Het was enorm zwaar voor mij toen mijn medische team me vertelde dat ik niet terug zou kunnen keren naar huis voor mijn tiende huwelijksverjaardag. Albert is mijn rots en mijn sterkte, en zonder zijn liefde en steun zou ik niet door deze pijnlijke periode geraakt zijn.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.